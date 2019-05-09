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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 00:30

: "T.C. yazısı yerinde durmaktadır"

nin () Saraçhane'deki başkanlık binasında bulunan, " (T.C.) Büyükşehir Belediyesi" yazısının yerinde durduğu bildirildi.

İBB'den 'T.C. kaldırıldı' iddialarına yanıt

'den yapılan açıklamada, sosyal medyada, yazıdaki (T.C.) ibaresinin kaldırıldığı yolunda yapılan iftiralara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında T.C. yazısı yerinde durmaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye, halkı kin ve nefrete sürükleyerek kaos oluşturmaya yönelik çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."

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