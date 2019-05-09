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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 14:56

Genç kadın kapıyı açınca dehşeti yaşadı

’te genç bir kadının evinin kapısını çalarak içeriye girdikten sonra önce darp sonra gasp eden şüphelilerden biri yakalandı. Şahısların binaya girdikten sonra koşarak çıkmaları ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 10 Nisan tarihinde saat 22.30 sıralarında Batı Mahallesi Pazar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde S.B.(30) evinde olduğu esnada 2 şahıs tarafından kapısı çalındı. Kapıyı açan genç kadın, şahıslar tarafından bir anda saldırıya uğradı. Kadını darp ederek etkisiz hale getiren zanlılar ardından salona girerek masanın üstündeki bin lira ile 2 adet cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Şahısların sakince binaya girmesi ve olaydan 2 dakika sonra koşarak kaçması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GENÇ KADINA DEHŞETİ YAŞATTILAR
Olayın ardından genç kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kamera görüntülerini incelemeye alan gasp polisi, zanlıların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Şahısların beyaz renkli bir otomobil ile de kaçtığını bulan polis, şüpheli Sedat A.'yı (20) Kurtköy Mahallesi Başaran Sokak'taki bir evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI
Emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde çıkartıldığı Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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