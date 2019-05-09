Bugünkü
Takvim

: Sıkılı yumruklar açılsın

liderli , 'nin normalleşmeye ihtiyacı olduğunu açıkladı. Sağduyu çağrısı yaptı. Bahçeli, T.C. tabelasını örnek gösterip “Kapak olsun” diyen ’na anında cevap verdi: Sana kapak çoktan oldu. Haberin yok!​

Sıkılı yumruklar açılsın
Gerginlikler azaltılmalıdır. Gerilimler hafifletilmelidir. Gönüller alınmalı, dargınlıklar bir kenara atılmalıdır. Kutuplaşarak mesafe alamayız.
'yi ekonomik darboğaza çekmek isteyen zulüm ortakları devrededir. Döviz kurunu bombaya çevireni alkışlamak vatana ihanettir.

KAPAK POLEMİĞİ
MHP Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında sıkılı yumrukların açılması önerisinde bulundu. "Gerginlikler azaltılmalıdır. Kutuplaşarak mesafe alamayız" dedi. 'nın seçimleri ile ilgili haklı ve meşru itirazları görüştüğünü ve adaletli bir kararla milletin yüreğine su serptiğini söyledi. "Bilmeyen varsa yeniden söyleyeyim, Cumhur İttifakı Türk milletinin kendisidir, ruh kökünün tecellisidir" dedi.



GAZOZUNA OYUN OLMAZ...
Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun tabelasına koydurduğu T.C ile ilgili kendisi için "Kapak olsun" diyen 'na da cevap verdi: Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin, boynuna berat belgesini asarsın artık. Sayın Kılıçdaroğlu, bilesin ki kaynayan kazan kapak tutmaz, gazozuna oyun olmaz, şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana kapak çoktan oldu ya duymadın ya da duyurmadılar, geçmiş olsun. Laf dedi döndü kasnak, söz söyledi oldu eski çamlar bardak. Sayın Kılıçdaroğlu, kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin, dışın hoş gibi, duruşun loş gibi, için bomboş. Genel Başkanı ve sözcüleri her şeyi yanlış anlıyor. Önde T.C. tabelasını asarlar, arkada 'YPG bize mi saldıracakmış' diyerek tıkır tıkır karanlık işlerine bakarlar. Önde şehit cenazesine katılırlar, arkada şehit yakınlarına terörist iftirası atarlar."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDevlet Bahçeli: Sıkılı yumruklar açılsın
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri