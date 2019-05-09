Gerginlikler azaltılmalıdır. Gerilimler hafifletilmelidir. Gönüller alınmalı, dargınlıklar bir kenara atılmalıdır. Kutuplaşarak mesafe alamayız.
Türkiye'yi ekonomik darboğaza çekmek isteyen zulüm ortakları devrededir. Döviz kurunu bombaya çevireni alkışlamak vatana ihanettir.
KAPAK POLEMİĞİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında sıkılı yumrukların açılması önerisinde bulundu. "Gerginlikler azaltılmalıdır. Kutuplaşarak mesafe alamayız" dedi. YSK'nın İstanbul seçimleri ile ilgili haklı ve meşru itirazları görüştüğünü ve adaletli bir kararla milletin yüreğine su serptiğini söyledi. "Bilmeyen varsa yeniden söyleyeyim, Cumhur İttifakı Türk milletinin kendisidir, ruh kökünün tecellisidir" dedi.
GAZOZUNA OYUN OLMAZ...
Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun İBB tabelasına koydurduğu T.C ile ilgili kendisi için "Kapak olsun" diyen Kılıçdaroğlu'na da cevap verdi: Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin, boynuna berat belgesini asarsın artık. Sayın Kılıçdaroğlu, bilesin ki kaynayan kazan kapak tutmaz, gazozuna oyun olmaz, şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana kapak çoktan oldu ya duymadın ya da duyurmadılar, geçmiş olsun. Laf dedi döndü kasnak, söz söyledi oldu eski çamlar bardak. Sayın Kılıçdaroğlu, kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin, dışın hoş gibi, duruşun loş gibi, için bomboş. CHP Genel Başkanı ve sözcüleri her şeyi yanlış anlıyor. Önde T.C. tabelasını asarlar, arkada 'YPG bize mi saldıracakmış' diyerek tıkır tıkır karanlık işlerine bakarlar. Önde şehit cenazesine katılırlar, arkada şehit yakınlarına terörist iftirası atarlar."
Türkiye'yi ekonomik darboğaza çekmek isteyen zulüm ortakları devrededir. Döviz kurunu bombaya çevireni alkışlamak vatana ihanettir.
KAPAK POLEMİĞİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında sıkılı yumrukların açılması önerisinde bulundu. "Gerginlikler azaltılmalıdır. Kutuplaşarak mesafe alamayız" dedi. YSK'nın İstanbul seçimleri ile ilgili haklı ve meşru itirazları görüştüğünü ve adaletli bir kararla milletin yüreğine su serptiğini söyledi. "Bilmeyen varsa yeniden söyleyeyim, Cumhur İttifakı Türk milletinin kendisidir, ruh kökünün tecellisidir" dedi.
GAZOZUNA OYUN OLMAZ...
Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun İBB tabelasına koydurduğu T.C ile ilgili kendisi için "Kapak olsun" diyen Kılıçdaroğlu'na da cevap verdi: Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin, boynuna berat belgesini asarsın artık. Sayın Kılıçdaroğlu, bilesin ki kaynayan kazan kapak tutmaz, gazozuna oyun olmaz, şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana kapak çoktan oldu ya duymadın ya da duyurmadılar, geçmiş olsun. Laf dedi döndü kasnak, söz söyledi oldu eski çamlar bardak. Sayın Kılıçdaroğlu, kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin, dışın hoş gibi, duruşun loş gibi, için bomboş. CHP Genel Başkanı ve sözcüleri her şeyi yanlış anlıyor. Önde T.C. tabelasını asarlar, arkada 'YPG bize mi saldıracakmış' diyerek tıkır tıkır karanlık işlerine bakarlar. Önde şehit cenazesine katılırlar, arkada şehit yakınlarına terörist iftirası atarlar."
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