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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 06:47

Cumhurbaşkanlığı teşvik için düğmeye bastı!

, İlgili, ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 'de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı teşvik için düğmeye bastı!

, İlgili, ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 'de yayımlandı.

imzasıyla yayımlanan "35 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yerli yazarları ve eserleri teşvik etmek amacıyla repertuara alınan ve ilk kez sahnelenecek eserler için her yazara bir eserle sınırlı olmak şartıyla nakdi destek verilebilecek.

Kurumun bütçesinden karşılanacak olan destek tutarı Sanat ve Yönetim Kurulu kararı ile 250.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan fazla olmayacak.

Herhangi bir sebeple geri alınması gereken destekler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.

AA'nın haberine göre; yerli yazarların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNA İLİŞKİN DÜZENLEME
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki bir başka düzenleme ile Türk Patent ve Marka Kurumunun yönetim kurulu üyelerinin görev süresi başkan hariç üç yıl olarak belirlendi.

Düzenleme ile görev süresi biten üyeler yeniden yönetim kuruluna seçilebilecek. Başkan yardımcısının görevinin sona ermesi halinde ise yönetim kurulu üyeliği de sona erecek. Başkanın olmadığı hallerde başkana başkan yardımcısı vekalet edecek.

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