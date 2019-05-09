Ramazan Bayramı tatili vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Ramazan Bayramı bu sene 4 Haziran Salı günü başlayıp, 6 Haziran Cuma günü ise sona erecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklama ile Ramazan Bayramı tatilli 1 - 9 Haziran arasında toplam 9 güne çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ramazan Bayramı tatili takvimiyle ilgili açıklamada bulundu.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 4 Haziran'da başlıyor. 6 Haziran bayramın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ramazan Bayramı tatili takvimiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.

Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.