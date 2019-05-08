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  • Son Güncelleme: 08.05.2019 19:05

'nden 'de devriye

tarafından ’nin kentinde devriye faaliyeti gerçekleştirildi. zırhlıları ve askerlerine, geçiş güzergahındaki siviller alkışlarıyla destek vererek, sevgi gösterisinde bulundu.

TSK'dan İdlib'de devriye

tarafından 'nin kentinde devriye faaliyeti gerçekleştirildi.
Rusya destekli rejim güçlerinin karadan ve havadan ateş altına aldığı İdlib'de 12 gözlem noktası ile kontrol gücü olarak bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri öğleden sonra devriye görevini yerine getirdi. 8 Mart'ta başlayan ve ardından sıklaştırılarak devam eden devriye görevine katılan üzerlerinde Türkiye bayrağı bulunan 4 zırhlı araç, belirlenen güzergah üzerinde ilerledi.

SİVİLLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ
Bir ambulans ile silahlı Özgür Suriye Ordusu araçlarının da eşlik ettiği devriye görevi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlıları ile askerlerine, geçiş güzergahındaki siviller alkışlarıyla destek vererek, sevgi gösterisinde bulundu.

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