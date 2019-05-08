Osmaniye'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe Köyü'nde saat 4.58'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 3.3 kilometre altında gerçekleşen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı açıklandı. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Adana'nın Kozan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (8 MAYIS 2019)

Kandilli Rasathanesi tarafından son deprem verileri açıklanmaya devam ediyor. İşte Kandilli'nin duyurduğu 8 Mayıs tarihli son depremle listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.05.08 06:28:25 36.9738 28.2752 11.9 -.- 1.6 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)

2019.05.08 05:53:09 39.2892 27.6965 7.2 -.- 2.9 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)

2019.05.08 05:50:39 39.2975 27.7040 7.3 -.- 3.6 3.5 KOZLUOREN-SOMA (MANISA)

2019.05.08 05:27:41 36.6308 28.0718 76.7 -.- 2.4 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA)

2019.05.08 05:09:02 39.4813 36.6108 5.0 -.- 3.2 3.3 KIZILOZ-(SIVAS)

2019.05.08 04:58:33 37.2930 36.2628 3.3 -.- 3.8 3.8 KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)

2019.05.08 03:41:52 39.5095 29.4060 13.2 -.- 1.4 -.- KARAKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)

2019.05.08 02:09:58 35.1393 34.1228 42.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2019.05.08 01:10:47 40.4857 29.1803 10.8 -.- 1.9 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

2019.05.08 00:24:27 37.4805 37.0385 5.9 -.- 2.4 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)

2019.05.07 22:16:49 39.1315 29.0283 16.2 -.- 1.4 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)

2019.05.07 19:39:21 35.1140 28.7758 79.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2019.05.07 18:15:42 39.1075 29.0437 7.2 -.- 1.5 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)

2019.05.07 14:04:17 36.9505 28.2960 13.3 -.- 1.4 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)

2019.05.07 14:02:19 38.2485 27.0620 5.3 -.- 2.2 -.- CATALCA-MENDERES (IZMIR)

2019.05.07 13:23:35 36.9585 28.3303 9.6 -.- 2.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)

2019.05.07 13:00:19 40.2415 30.7492 8.0 -.- 1.7 -.- KUYUPINAR-GOYNUK (BOLU)

2019.05.07 12:19:13 35.2617 33.5353 0.0 -.- 1.0 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK

2019.05.07 11:52:59 35.2810 33.5425 0.0 -.- 1.8 -.- KIBRIS-BESPARMAK

2019.05.07 11:43:59 37.6608 37.4423 6.7 -.- 1.7 -.- GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2019.05.07 10:39:15 40.8655 28.7070 5.5 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI

2019.05.07 10:36:35 36.9465 27.3163 9.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.05.07 10:24:55 39.5213 27.0607 5.5 -.- 1.9 -.- BUYUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR)

2019.05.07 08:30:18 37.2147 35.6412 26.4 -.- 1.9 -.- GUMURDULU-CEYHAN (ADANA)

2019.05.07 05:26:17 37.4382 29.4145 6.4 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)

2019.05.07 05:23:20 39.6380 26.4840 6.5 -.- 1.8 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE)

2019.05.07 05:03:04 37.8137 30.5820 4.8 -.- 2.6 -.- ALIKOY-(ISPARTA)

2019.05.07 02:57:56 36.7702 28.0825 63.2 -.- 2.0 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)