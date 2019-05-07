İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Son dakika: İstanbul'da PKK operasyonu
İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
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