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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 13:30

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş "çözüm süreci" açıklaması

Son dakika... Başkanı , "Yeni bir çözüm süreci yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş çözüm süreci açıklaması

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan bir değerlendirme geldi.

Başkanı , "Yeni bir çözüm süreci yok. Bu bir prosedür. Biz düşünce ve görüşlerimizde netiz" dedi.

Altun, Öcalan'ın YPG'ye mesajı için ise "Doğrudan talimat vermesi Türkiye'nin PKK ile YPG ve SDG arasında bağ olduğu tezini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

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