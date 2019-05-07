Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.05.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 10:39

Son dakika: 15 ilde operasyonu: 21 gözaltı

merkezli 15 ilde düzenlenen / operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 34 kişiden 21'i, gözaltına alındı.

15 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, /'nin çeşitli kademelerinde sözde yönetici olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

15 İLDE OPERASYON
İl Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 21 kişi, adreslerine yapılan baskınla gözaltına alınırken, 1 şüphelinin daha önce yurt dışına kaçtığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital veriler ve yasak yayınlar ele geçirildiği belirtildi. Diğer şüphelilerin de yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: 15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri