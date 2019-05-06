Yüksek Seçim Kurulu saat 14:30 itibarıyla İstanbul seçimleri için toplandı. YSK, AK Parti ve MHP'nin seçimin yenilenmesi başvurusunu görüştü. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimine yapılan itirazları görüştü. İlçe kurullarından gelen raporları inceleyen kurul üyeleri, sürecin sonunda nihai kararını açıkladı.

SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili kararını verdi. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

YSK'NIN İSTANBUL KARARI

YSK üyeleri, AK Parti'nin itirazını 4'e ret oyuna karşı 7 oyla kabul etti. YSK'nın kararını AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel de sosyal medya hesabından duyurdu. AK Partili Özel, "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun..." dedi.

İSTANBUL'DA YENİ SEÇİMLER NE ZAMAN?

Kararla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası alınacak. 23 Haziran tarihinde İstanbul için yeniden seçim yapılacak.