Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Ramazan'ın ilk gününde Cumhurbaşkanı Külliyemizi şereflendirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Son üç gününde Hakkari'de 4, Azez'de şehit edilen 2 askerimize, Şırnak'ta şehit edilen iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Tek bir terörist kalana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

ŞEHİTLERE VE AİLELERİNE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

Kimsenin bu güzel ülkeyi elimizden almaya gücü yetmeyecektir. Bu gafiller bin yıldır olduğu gibi bundan sonra da hedeflerine erişemeyecektirler. Asker ve polis şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize Devlet Ödünç Madalyası ve Beratı takdim etmek üzere bir aradayız. Devlet Ödünç Madalyası ve Beratı takdim edilecek tüm asker ve polis kardeşlerimize, ailelerine, ülkemize yaptıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Gazilerimize mücadeleleri, fedakârlıkları sebebiyle en kalbi teşekkürlerimi şahsım ve milletim adına sunuyorum.

KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Biz ancak şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmakla, gazilerimize sahip çalışmakla mükellefiz. Devlet olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin geride kalanlarına ve gazilerimize sahip çıkacak imkanlara hamdolsun sahibiz. Milletimizin şehit yakınlarını 'teröristler' olarak yaftalayanlar, hele hele bölücü terör örgütü mensuplarını bir tutanları asla unutulmayacaktır. Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir. Kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğiz. Biz dünyanın çok farklı ülkelerinde 78 şehitliği olan bir milletiz.