Atatürk Mahallesi'nde dün oyun oynayan çocuklar yerde kopmuş 2 parmak görerek durumumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yaparak parmakları sahibini bulmak için Adli Tıp Kurumu'na götürdü.





Polis yaptığı araştırmada parmakların Hasan İlan'a ait olduğunu belirledi. İlan'ın ayağının, kullandığı motosikletin zincir ve dişliler arasında sıkıştığı ve 2 parmağının koptuğu belirlendi. Kaza sonrası çevredekilerin hastaneye götürdüğü gencin ayağındaki kan nedeni ile parmaklarının koptuğunun fark edilmediği belirtildi.





Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden İlan'ın sağlık durumunun iyi olduğu fakat kopan parmaklarının yeniden yerine dikilemeyeceği bildirildi.

