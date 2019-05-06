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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 13:35

'da bulunan parmaklar geçiren Hasan'ın çıktı

'nın Viransehir ilçesinde sokakta oynayan çocuklar yerde kopmuş 2 ayak parmağı buldu. Polis yaptığı araştırmada parmakların 18 yaşındaki 'a ait olduğunu, gencin geçirdiği da kopan parmaklarının olay yerinde kaldığını belirledi.

Parmaklar kaza geçiren Hasan'ın çıktı

Atatürk Mahallesi'nde dün oyun oynayan çocuklar yerde kopmuş 2 parmak görerek durumumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yaparak parmakları sahibini bulmak için Kurumu'na götürdü.

Polis yaptığı araştırmada parmakların 'a ait olduğunu belirledi. İlan'ın ayağının, kullandığı motosikletin zincir ve dişliler arasında sıkıştığı ve 2 parmağının koptuğu belirlendi. sonrası çevredekilerin hastaneye götürdüğü gencin ayağındaki kan nedeni ile parmaklarının koptuğunun fark edilmediği belirtildi.

Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden İlan'ın sağlık durumunun iyi olduğu fakat kopan parmaklarının yeniden yerine dikilemeyeceği bildirildi.

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