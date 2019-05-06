Kimlik, ehliyet ve pasaport randevuları ile ilgili sevindiren bir haber geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Kimlik, ehliyet ve pasaportta başvuru gününde randevu verilecek'' denildi. Peki kimlik, ehliyet ve pasaport randevusu nasıl alınır? Kimlik, ehliyet ve pasaport randevu başvuru şartları nedir?

Daha önce yoğunluktan dolayı 61 güne kadar uzayan randevu süreleri bir güne düşürüldü.Yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.

İçişleri Bakanlığı, geçen yıl 2 Nisan 'da kimlik, sürücü belgesi, pasaport "3'ü Bir Yerde" uygulamasını hayata geçirmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmişti.Böylece kimlik, sürücü belgesi, pasaport tek bir yerden il, ilçe nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmıştı. 2 Nisan'da başlayan "3'ü Bir Yerde" uygulaması kapsamında bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 pasaport basıldı.

2016 yılından bu yana basılan yeni çipli kimlik kartı sayısı ise 39 milyon 343 bin 355 oldu.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİN KAPASİTESİ VE PERSONEL SAYISI ARTIRILDI

Uygulama ilk başladığı günlerde vatandaşların yoğun talepleri, randevu sürelerinde aksamalara neden oldu. Yoğun talep yüzünden büyük şehirlerde, 61 güne kadar uzayan sürelere randevular verilebildi.

İçişleri Bakanlığı randevu sürelerinin uzaması sonucunda oluşan vatandaş memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için nüfus müdürlüklerinin kapasitesi ve personel sayısını artırdı.

RANDEVU SÜRESİ BİR GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Nüfüs müdürlüklerinin kapasitesinin artırılmasıyla birlikte 61 güne kadar uzayan randevu sürelerine son verildi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde dahil olmak üzere randevu süresi bir güne düşürüldü.Böylece yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.

KİMLİK, EHLİYET, PASAPORT ALMAK İSTEYENLER RANDEVU TARİHİNİ KENDİLERİ BELİRLEYEBİLİYOR

Kimlik, ehliyet ve pasaport almak isteyenler yeni sistemde randevu tarihi ve saatini kendisi belirleyebiliyor. Ayrıca 65 yaş önceliği ile yaşlı vatandaşlar sıra beklemeden işlemlerini yapabiliyor.

ACİL DURUMLARDA RANDEVUSUZ KOTA SAYISI 4 KATINA ÇIKARILDI

Acil durumlar sebebiyle randevu almak isteyenlere nüfus müdürlüklerinde verilen randevusuz kota sayısı 4 kat artırıldı.

TELEFON YA DA İNTERNETTEN RANDEVU ALINABİLİYOR

Vatandaş memnuniyetini artırmak için ALO 199 Mobil uygulama, https://randevu.nvi.gov.tr adresi ve ALO 199 iletişim hattından Türkiye'nin her yerindeki il veya ilçe nüfus müdürlüklerinden randevu alabiliyor.

GÜNLÜK ORTALAMA 80 BİN BAŞVURU GELİYOR

Nüfüs müdürlükleri, mevsimsel ve dönemsel farklılıklarla birlikte 3 belge tipinde günlük ortalama 80 bin başvuru alıyor. En yüksek başvuru yeni randevu sisteminin devreye girmesinden sonra yapıldı. 172 bin başvuru alındı.

2 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİYOR

Uygulama ilk başladığı zamanlarda belgeler başvuru sahiplerine ; İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama 10 günde teslim edilirken, şu anda İstanbul ve Ankara'da başvuru tarihinden itibaren ortalama 2 gün; İzmir'de ise ortalama 3 gün içerisinde ulaşıyor.

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN BELGE VE İŞLEMLER NELERDİR?

Başvuru esnasında ilçe nüfus müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir. Sistemden oluşturulan başvuru formuna İmza ve fotoğraf alınır, fotoğrafı taranır ve parmak izi verileri alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.

Kimlik Belgesi

• Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

• Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

• Sürücü Sağlık Raporu

• Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

• Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

PASAPORT RANDEVUSU ÖNCESİ HANGİ BELGELER TOPARLANMALIDIR?

Umuma Mahsus pasaport başvurusu için ;

Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

• Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

• 2 adet biyometrik fotoğraf

• Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

• Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

• Varsa eski pasaport

Hizmet Damgalı pasaport başvurusu için ;

Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

• 2 adet biyometrik fotoğraf

• Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont

• Görev onayı ve talep formu

• Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi

• Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

• Varsa eski pasaport

• Engelli olan çocuklar için sağlık raporu.

Hususi pasaport başvurusu için ;

Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

• 2 adet biyometrik fotoğraf

• Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont

• Hususi damgalı pasaport talep formu (Emekli veya çekilme nedeniyle hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunan hak sahiplerinden talep formu yerine bir defaya mahsus mensubu bulunduğu kurum tarafından düzenlenmiş unvanı ve kadro derecesini gösterir resmi belge istenir.)

• Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi

• Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

• Varsa eski pasaport

• Engelli olan çocuklar için sağlık raporu.

KİMLİK KARTI RANDEVU BAŞVURUSU ÖNCESİNDE NELER BULUNDURULMALIDIR?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır. 2018 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 37 TL'dir.