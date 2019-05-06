AK Parti kanadı dün YSK'ya KHK'lılar ile ilgili ek bir dilekçe vereceğini açıklamıştı. Konu ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katıldığı bir TV yayınında "KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe vereceğiz." demişti.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel bugün KHK'lılar ile ilgili hazırlanan ek dilekçenin YSK'ya sunulduğunu açıkladı.

KARAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

YSK'nın İstanbul kararı bugün mü çıkacak? sorusuna Özel, "Arzumuz kararın bugün çıkmasıdır. Bugün veya yarın karar çıkacaktır." diye konuştu.

GÖZLER YSK'DA

İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarda gözler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi. Kurul itirazları görüşmeye başlayacak.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına, MHP ise İstanbul'un tümü ve Maltepe seçim sonuçlarına yönelik olağanüstü itirazda bulunmuştu.



YSK, o başvuruların ardından ara kararlar verdi. İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumunun ve sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük olduğu iddiasının araştırılması istendi.



İddiaları araştıran İstanbul'daki 39 İlçe Seçim Kurulu raporlarını YSK'ya gönderdi. YSK üyeleri, hafta başından itibaren o raporları inceleyecek. Bu sürecin ardından da İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son karar verilecek.