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  • 05.05.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 18:23

... Şehit cenazesinde skandalı! 34 kişi gözaltına alındı

'nin kentine bağlı Azez bölgesinde /'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 'in (35) Ankara'daki cenazesine katılmak için 'ne gelen ve polis ekiplerince şüpheli olduğu değerlendirilen 34 kişi, gözaltına alındı.  34 kişinin ise tarafından dışarıdan getirildiği iddia edildi.

gelişmesine göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehit 'in cenaze töreni için çevresinde önlem aldı.

Devlet erkanının katıldığı tören nedeniyle çok sayıda polis görev yaptı. Caminin çevresinde barikat oluşturan polis, sivil plakalı araçların sürücülerini cami çevresinden uzaklaştırdı.

34 KİŞİ POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Namaz öncesi ise cenazeye katılmak için camiye gelen 34 kişilik grup, polisin dikkatini çekti. Durumlarından şüphelenilen ve provokatif eylem yapabileceği değerlendirilen 34 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

CHP TARAFINDAN GETİRİLDİLER
Çankaya Yaşamkent Polis Merkezi'ne götürülen 34 kişiden 22'sinin, çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirlendi. 34 kişinin işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

34 kişinin ise tarafından dışarıdan getirildiği iddia edildi.

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