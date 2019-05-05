Diyarbakır'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Diyarbakır*'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Diyarbakır Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

DİYARBAKIR'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Diyarbakır'da sahur vakti (imsak) 03:37 olarak görülüyor. Diyarbakır'da saat 03:37'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

DİYARBAKIR 'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Diyarbakırlılar saat 19:20'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 DİYARBAKIR RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 03:37 05:11 12:21 16:09 19:20 20:48 2 7 Mayıs Salı 03:36 05:10 12:21 16:09 19:21 20:49 3 8 Mayıs Çarşamba 03:34 05:09 12:21 16:09 19:22 20:50 4 9 Mayıs Perşembe 03:33 05:08 12:21 16:09 19:23 20:52 5 10 Mayıs Cuma 03:32 05:07 12:21 16:10 19:24 20:53 6 11 Mayıs Cumartesi 03:30 05:06 12:21 16:10 19:25 20:54 7 12 Mayıs Pazar 03:29 05:05 12:21 16:10 19:26 20:56 8 13 Mayıs Pazartesi 03:27 05:04 12:20 16:10 19:27 20:57 9 14 Mayıs Salı 03:26 05:03 12:20 16:10 19:28 20:58 10 15 Mayıs Çarşamba 03:25 05:03 12:20 16:11 19:28 20:59 11 16 Mayıs Perşembe 03:23 05:02 12:20 16:11 19:29 21:01 12 17 Mayıs Cuma 03:22 05:01 12:21 16:11 19:30 21:02 13 18 Mayıs Cumartesi 03:21 05:00 12:21 16:11 19:31 21:03 14 19 Mayıs Pazar 03:20 04:59 12:21 16:11 19:32 21:04 15 20 Mayıs Pazartesi 03:19 04:59 12:21 16:12 19:33 21:06 16 21 Mayıs Salı 03:17 04:58 12:21 16:12 19:34 21:07 17 22 Mayıs Çarşamba 03:16 04:57 12:21 16:12 19:34 21:08 18 23 Mayıs Perşembe 03:15 04:56 12:21 16:12 19:35 21:09 19 24 Mayıs Cuma 03:14 04:56 12:21 16:12 19:36 21:10 20 25 Mayıs Cumartesi 03:13 04:55 12:21 16:13 19:37 21:12 21 26 Mayıs Pazar 03:12 04:55 12:21 16:13 19:38 21:13 22 27 Mayıs Pazartesi 03:11 04:54 12:21 16:13 19:38 21:14 23 28 Mayıs Salı 03:10 04:54 12:21 16:13 19:39 21:15 24 29 Mayıs Çarşamba 03:09 04:53 12:21 16:14 19:40 21:16 25 30 Mayıs Perşembe 03:09 04:53 12:22 16:14 19:41 21:17 26 31 Mayıs Cuma 03:08 04:52 12:22 16:14 19:41 21:18 27 1 Haziran Cumartesi 03:07 04:52 12:22 16:14 19:42 21:19 28 2 Haziran Pazar 03:06 04:51 12:22 16:14 19:43 21:20 29 3 Haziran Pazartesi 03:06 04:51 12:22 16:15 19:43 21:21

DİYARBAKIR ESNAFI RAMAZAN YOĞUNLUĞUNDAN MEMNUN

Diyarbakır'da Ramazan ayının gelmesi ile birlikte başlayan alışveriş hareketliliği ve yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü.

Diyarbakır'da vatandaşların Ramazan ayı alışverişi için uğrak yerlerinden olan tarihi Suriçi'nde esnaf, yaşanan hareketlilikten memnun. Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde yaşanan hareketlilik alışverişlere de yansıdı. Ramazan öncesi yoğunluk yaşayan esnafın yüzü güldü. Sur ilçesinde esnaf olan Mehmet Ali Ay, vatandaşın fiyatlar nedeniyle biraz çekimser durduğunu ama Ramazan alışverişi yoğunluğunun kendini gösterdiğini söyledi. Ay, "Ramazan ayı bizim en kutsal aylarımızdan biri. Çok heyecanlı duygular var. Vatandaşın Ramazan ayında en çok tükettiği bal, tereyağı, pekmez ve helva, peynir çeşitleri ve süt ürünleridir. Şimdilik yoğunluktan memnunuz" dedi.

Vatandaşlardan Hasan Bayram, fiyatlarda artış yaşandığını belirterek, "Süt ürünlerinde fiyat artışı var ama makul düzeyde. Bu sene de Ramazan alışverişlerimizi yaptık. Her evde olduğu gibi bizde de bu hazırlıklar oldu, bu alışverişimizi yapmaya geldik" diye konuştu.

DİYARBAKIR'IN DÖRT AYRI MERKEZİNDE İFTAR ÇADIRI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ramazan ayında, dört ayrı merkezdeki çadır hazırlıklarını tamamlarken, 123 bin 500 kişinin iftar çadırlarından faydalanabileceği belirtildi.

Hem iftar yapma imkanı olmayan hem de iftar vaktinde yoldaki vatandaşların ihtiyacının karşılanacağı iftar merkezlerinde günlük 4 çeşit yemek menüsü ile iftar hizmeti verileceği bildirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 6 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan ayının önemli faaliyetlerinden biri olan iftar çadırlarına ilişkin yapılan açıklama da kent genelinde 4 ayrı merkezde iftar çadırı açılacağını duyurdu. Ramazan ayında toplumda dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek ve imkanı olmayan vatandaşlar için her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; Dağkapı Meydanı, Koşuyolu Parkı, Bağlar Medine Bulvarı'nda kuracağı iftar çadırlarında günlük 4 bin, ramazan ayı boyunca da toplamda 123 bin 500 kişiye yemek vermeyi hedefliyor.

7 bin 500 kişilik sahur hizmeti

İftar çadırlarının yanı sıra Sosyal Hizmetlere bağlı misafirhane de konaklayan hasta ve yakınlarına yönelikte Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar hizmeti verilecek. Günlük olarak iki yüz elli, ramazan ayı boyunca da 7 bin 500 kişi faydalanacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur hizmetlerine bağışların doğrudan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na yapılacağı ve bu etkinliğe destek vermek isteyen vatandaşların bağışta bulunarak iftar yemeği verebileceğini açıklandı.