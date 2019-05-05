Denizli'de sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Denizli'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Denizli Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

DENİZLİ'DE SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Denizli'de sahur vakti (imsak) 04:23 olarak görülüyor. Denizli'de saat 04:23'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

DENİZLİ'DE İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Denizliler saat 20:05'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 DENİZLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 04:23 05:56 13:05 16:53 20:05 21:32 2 7 Mayıs Salı 04:21 05:55 13:05 16:53 20:06 21:33 3 8 Mayıs Çarşamba 04:20 05:54 13:05 16:54 20:06 21:34 4 9 Mayıs Perşembe 04:18 05:53 13:05 16:54 20:07 21:36 5 10 Mayıs Cuma 04:17 05:52 13:05 16:54 20:08 21:37 6 11 Mayıs Cumartesi 04:15 05:51 13:05 16:54 20:09 21:38 7 12 Mayıs Pazar 04:14 05:50 13:05 16:54 20:10 21:40 8 13 Mayıs Pazartesi 04:13 05:49 13:05 16:55 20:11 21:41 9 14 Mayıs Salı 04:11 05:48 13:05 16:55 20:12 21:42 10 15 Mayıs Çarşamba 04:10 05:47 13:05 16:55 20:13 21:43 11 16 Mayıs Perşembe 04:09 05:47 13:05 16:55 20:14 21:45 12 17 Mayıs Cuma 04:07 05:46 13:05 16:55 20:14 21:46 13 18 Mayıs Cumartesi 04:06 05:45 13:05 16:56 20:15 21:47 14 19 Mayıs Pazar 04:05 05:44 13:05 16:56 20:16 21:48 15 20 Mayıs Pazartesi 04:04 05:43 13:05 16:56 20:17 21:50 16 21 Mayıs Salı 04:03 05:43 13:05 16:56 20:18 21:51 17 22 Mayıs Çarşamba 04:02 05:42 13:05 16:56 20:19 21:52 18 23 Mayıs Perşembe 04:01 05:41 13:05 16:57 20:19 21:53 19 24 Mayıs Cuma 03:59 05:41 13:05 16:57 20:20 21:54 20 25 Mayıs Cumartesi 03:58 05:40 13:06 16:57 20:21 21:55 21 26 Mayıs Pazar 03:57 05:40 13:06 16:57 20:22 21:57 22 27 Mayıs Pazartesi 03:57 05:39 13:06 16:57 20:23 21:58 23 28 Mayıs Salı 03:56 05:38 13:06 16:58 20:23 21:59 24 29 Mayıs Çarşamba 03:55 05:38 13:06 16:58 20:24 22:00 25 30 Mayıs Perşembe 03:54 05:38 13:06 16:58 20:25 22:01 26 31 Mayıs Cuma 03:53 05:37 13:06 16:58 20:25 22:02 27 1 Haziran Cumartesi 03:52 05:37 13:06 16:59 20:26 22:03 28 2 Haziran Pazar 03:52 05:36 13:07 16:59 20:27 22:04 29 3 Haziran Pazartesi 03:51 05:36 13:07 16:59 20:28 22:05

YARIM ASIRDIR İMECE USULÜ YUFKA YAPIYORLAR

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir araya gelen kadınlar, ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda yiyecekleri yufkayı yarım asırdır imece usulü hazırlıyor.

Kozlar Mahallesi'nde gelenekselleşen yufka yapımı mesaisi için sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınların bir kısmı hamur yoğuruyor, bir kısmı ise diğer hazırlıkları yapıyor. Evin erkekleri de ocak için odunları kırarak ateşi yakıyor.

Her gün bir evde ya da bahçede bir araya gelen kadınlar, hummalı bir şekilde odun ateşinde ekmekleri pişiriyor.

Yufka ekmeğin yanı sıra börek ve bazlama da hazırlayan kadınlar, kendilerine ziyaret gelenlere bunları da ikram ediyor.

Ev hanımı 61 yaşındaki Fatmana Şanlıalp, mahallede ramazan öncesinde tüm kadınların toplanarak hazırlıkları el birliğiyle yaptıklarını söyledi.

Ramazan hazırlıklarını 50 yıldır imece usulü yaptıklarını anlatan Şanlıalp, "Annem komşularıyla birlikte bu geleneği başlattı. Şimdi köyde herkesin ekmeği sırayla yapılır. Her gün bir kişinin evinde yufkalar hazırlanır. Bizde bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Oruçlar başlamadan önce mutfaklarımızda hazırlıklarımızı tamamlarız. Yufka ekmeğinin tüketimi bizim için daha güzel oluyor." diye konuştu.

Şanlıalp, tüm mahallelinin bu şekilde birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir ramazan ayı geçirdiğini ifade ederek "Çocukluğumda büyüklerimiz ekmek yapardı, biz de ocağın etrafında hem iş öğrenir hem de oyunlar oynardık. Şimdi biz ekmeğimizi pişiriyoruz. Çocuklarımız da yanımızda öğreniyor. Şehirde yaşıyoruz fakat her ramazan herkes köye toplanır ekmeğini yaparak yaşadığı yere götürür." ifadesini kullandı.

Yufka için kentten annesine yardıma gelen Cennet Oruç ise her ramazan ayı öncesinde akraba, komşu, tanıdık bütün ev kadınlarının bir araya gelerek tüketilecek yufka ve gıdaları el birliğiyle yaptığını, bundan büyük keyif aldıklarını anlattı.

UZMANINDAN RAMAZAN AYI BESLENMESİ ÖNERİLERİ

Özel Denizli Tekden Hastanesi beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Meryem Güç, Ramazan ayı beslenmesi ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Bu yıl Ramazan ayında yaklaşık 15 saat süren bir oruç söz konusudur. Ramazan ayında optimal beslenmeyi sağlamak önemlidir" dedi.

Güç, yaptığı açıklamada Ramazan ayı boyunca oruç tutma süresinin uzun olduğu için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Güç, "Yapılan birçok bilimsel çalışmada Ramazan orucunun vücuttaki metabolizmayı yavaşlattığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre diyetimiz normal vücut ağırlığımızı korumak, ağırlık kaybetmemek veya ağırlık kazanmamayı destekleyecek şekilde olmalıdır. Oruç sırasında baş ağrısı ve hazımsızlık gibi minör, böbrek ve sindirim sorunları gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle sağlıklı kalmak, dengeli bir diyeti sürdürmek ve hijyenik besinleri tüketmek önemlidir. Oruçlu iken başlıca endişe sıvı ve elektrolit dengesinin korunmasıdır. Çünkü yaz aylarında sıvı gereksinmesi genelde yüksektir ve bu durum ciddi sorun oluşturabilir. Dehidratasyonu önlemek için oruç öncesi ve oruç sonrasında yeterli miktarlarda su tüketilmelidir. Sağlıklı kalmak için doğru besinleri doğru miktarlarda seçmek çok önem kazanmaktadır. Sahur ve iftar yemeğinde, besin öğeleri içeriklerinde büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle her iki öğünde besin öğeleri içeriklerine büyük özen gösterilmelidir" dedi.

"Sahurda su tüketimine dikkat"

Ramazan ayında özellikle karbonhidrat içeren besinlerin sınırlandırılması gerektiğini kaydeden Güç, özellikle basit şeker içerikleri yüksek olan besinlerin iftar öğününün sonunda tüketilmesi gerektiğini vurgu yaptı. Güç, "Oruç tutan bütün bireyler gereksinmelerini besin ögelerinden zengin, değişik besinleri içeren sağlıklı bir diyetle sağlamalıdır. Sahur yemeği yavaş sindirilen gün boyu besleyici özelliğini sürdüren besinlerden oluşmalıdır. Tam buğday ürünleri, kurubaklagiller ve sert kabuklu yemişler seçilmelidir. Posadan zengin besinler kepek, tahıllar, tam buğday, tohumlar, patates, sebzeler, meyvelerde bulunur ve yavaş sindirilmektedir. Bu besinler posa sağlar ve oruç süresince kabızlığı, midenin bulantı ve bozulmalarını önlemeye yardımcıdır. Çok hızlı sindirilen besinlerden sakınılmalıdır. Örneğin, şeker, beyaz un ve diğer saflaştırılmış şekerleri içeren besinler gibi. Sahur yemeği sırasında tatlıların tüketilmesinden sakınılmalıdır. Sahur süresince 1 bardak taze meyve suyu veya 2-3 bardak su tüketilmelidir" diye konuştu.

"Oruç hurma ile açılmalı"

İftar besinleri ile ilgili açıklamalarda bulunan ve hurmanın oruç açılmasında muhakkak tüketilmesi gerektiğini kaydeden Güç şunları söyledi:

"Yaz aylarında iftar zamanı geç vakitlerde olmaktadır. Bu nedenle vücudumuz için gerekli besin öğelerinin sağlanması önemlidir. İftarda yemeğe 2-3 adet hurma ve 1-2 bardak yağsız süt veya su ile başlanmalıdır. Hurmalar karbonhidratlar, posa, potasyum ve magnezyum için mükemmel bir kaynaktır. Süt ise protein ve kalsiyumun önemli bir kaynağıdır. Yoğun besinler yenmeye başlamadan önce 1 kase çorba 1 ince dilim tam buğday ekmeği tüketilebilir. İftar yemeğinin kalanında ise tam tahıllar, haşlanarak ve fırında pişirilmiş sebzeler ve taze meyveler seçilmelidir. Baharatlı besinlerin tüketilmesinden sakınılmalıdır. Baharatlı besinler mide salgılarını uyarır ve oruç sırasında rahatsızlık hissedilmesine neden olabilir. En az 8 bardak su tüketilmelidir. Gün boyunca serin koşullarda kalmak ve fiziksel faaliyetleri sınırlamak vücuttan sıvı kayıpların önlemek için önemlidir.

Aşırı miktarda yemek alınan enerjinin artmasına ve vücut ağırlığının da artmasına neden olmaktadır. Sindirimi kolaylaştırmak için yemek yerken acele edilmemeli, yemekler yavaş yenmeli, uygun biçimde çiğnemelidir."