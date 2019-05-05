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  • Son Güncelleme: 05.05.2019 14:59

Bakan Albayrak'tan 'in saldırılarına kınama

Bakan Albayrak: "'in masum halkı hedef alan şiddetini ve 'deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA'ya saldırısını kınıyorum."

Bakan Albayrak'tan İsrail'e kınama
Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla 'in gerçekleştirdiği saldırıların kınadı.

Bakan Albayrak, paylaşımında "İsrail'in masum halkı hedef alan şiddetini ve Gazze'deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA'ya saldırısını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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