Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların kınadı.
Bakan Albayrak, paylaşımında "İsrail'in masum halkı hedef alan şiddetini ve Gazze'deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA'ya saldırısını kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, paylaşımında "İsrail'in masum halkı hedef alan şiddetini ve Gazze'deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA'ya saldırısını kınıyorum." ifadelerini kullandı.
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