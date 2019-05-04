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  • Son Güncelleme: 05.05.2019 07:06

Son dakika: 'da kaybolan çocuklar bulundu

Son dakika... Merkez Karaköprü ilçesinde badem toplamaya gittikleri ve kayboldukları öne sürülen yaşları 4 ile 9 arasında değişen 4 çocuk bulundu. Mahalledeki taziye evinde uyuduğu tespit edilen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'dan güzel haber!

'nın merkez Karaköprü ilçesinde badem toplamaya gittikleri ve kayboldukları öne sürülen, yaşları 4 ile 9 arasında değişen 4 çocuk yaklaşık 12 saat sonra sağ bulundu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Büyük Alanlı Mahallesi'nde yaşayan ve badem toplamaya gittikten sonra kayboldukları iddia edilen (4), (5), (7) ve 'i (9) arama çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Jandarma, komandolar, İl Afet ve Müdürlüğü (), itfaiye ekipleri ile köy halkının katıldığı çalışmalar, sabah, çocukların kaybolduğu bölgede yoğunlaştı.

Jandarmaya ait bir drone da kullanılan arama çalışmaları sonucunda 4 çocuğun mahallenin taziye evinin bir bölümünde uyuduğu tespit edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocukların soğuk havadan etkilendiği görüldü. Ambulansa alınan çocukların yakınları ise büyük sevinç yaşadı.

Çocukların bulunması üzerine cami hoparlöründen anonslar yapılarak aramalara son verildi.

Mustafa Akkuş, Ali Karademir, Fatma Karataş ve Kübra Karademir, aileleriyle hasret giderdikten sonra kontrol amaçlı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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