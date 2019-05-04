NATO'nun Avrupa karargahına Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin davet edilmesi skandalını Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, değerlendirdi.

Emete Gözügüzelli ABD'nin 'mala fides' yani kötü niyete dayalı olarak, uluslararası hukuku ihlal eden tavrıyla bölgede istikrarsızlığı oluşturmaya çalıştığının gözlemlendiğini söyledi.

GKRY'nin 2004'te uluslararası hukuka aykırı bir şekilde AB'ye üye yapıldığını ifade eden Gözügüzelli, bu dönemden itibaren NATO ile AB ilişkileri kapsamında gerçekleştirilen toplantılara GKRY'nin katılmasının Türkiye tarafından veto edildiğini hatırlattı.

DOĞU AKDENİZ KUŞATMASI NATO'DA

ABD'nin Türkiye'nin geçmişteki vetolarına rağmen devir teslim töreninde GKRY'nin yer almasını sağladığını belirten Gözügüzelli, "ABD NATO'yu kullanarak Türkiye karşısında bir baskılama unsuru yaratmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Gözügüzelli Türkiye'nin GKRY ile aynı masada, aynı koşullarda bulunmamasının nedeninin GKRY'yi tanımaması olduğunun altını çizdi. NATO'daki devir teslim törenine katılmanın GKRY'yi tanımak anlamına geleceğini belirten Gözügüzelli, Türkiye'nin bu sebeple sert bir tutum takındığını vurguladı.