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  • 03.05.2019 22:11
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 22:11

', askerini vurdu' iddiasına açıklama geldi!

"Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde 'li bir askeri vurduğu" iddiasıyla ilgili güvenlik kaynaklarından açıklama geldi. Dış basında yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığı, söz konusu olayla unsurlarının ilgisinin olmadığı bildirildi.

Güvenlik kaynakları açıkladı: TSK vurmadı

Güvenlik kaynakları, "Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde ABD'li bir askeri vurduğu"na ilişkin dış basında yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığını, söz konusu olayla unsurlarının ilgisinin olmadığını bildirdi.

Bazı yabancı internet sitelerinde "Suriye'nin kuzeyinde bir ABD'li askerin Türk askerlerince vurulduğu" iddiası yer aldı.

TSK UNSURLARI İLE İLGİSİ YOK
Güvenlik kaynakları, söz konusu iddiayı yalanlarken, olayla ilgili TSK unsurlarının ilgisinin olmadığını belirtti.

da askerin "muharebe dışı olay sonucu hayatını kaybettiği"ni açıklamıştı.

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