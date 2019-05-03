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  • Son Güncelleme: 03.05.2019 14:01

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan 'nin Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarına sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 'nin "Dünya Basın Özgürlüğü Günü"nde Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamaya sert cevap geldi. Altun, "Washington, parmağını diğer ülkelere işaret etmek yerine, uzun süredir var olan aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi problemleri düzeltmeye odaklanmalı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı , 'nin skandal açıklamasına Twitter'dan cevap verdi. Altun, "ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmaya son vermeye çağırmaya devam edeceğiz. Washington, parmağını diğer ülkelere işaret etmek yerine, uzun süredir var olan aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi problemleri düzeltmeye odaklanmalı" dedi.

ABD Büyükelçiği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz. #DünyaBasınÖzgürlüğüGünü #ÖzgürBasın #WPFD2019" denilmişti.

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