Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin skandal açıklamasına Twitter'dan cevap verdi. Altun, "ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmaya son vermeye çağırmaya devam edeceğiz. Washington, parmağını diğer ülkelere işaret etmek yerine, uzun süredir var olan aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi problemleri düzeltmeye odaklanmalı" dedi.

ABD Büyükelçiği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz. #DünyaBasınÖzgürlüğüGünü #ÖzgürBasın #WPFD2019" denilmişti.