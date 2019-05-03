İstanbul Havalimanı’na 7/24 ulaşım haritası

Tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayacak Gayrettepe-Havalimanı ve Halkalı-Havalimanı metro hatlarının çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yıl Gayrettepe- İstanbul Havalimanı'nın öncelikli olarak hizmete alınması hedefleniyor.Kendi aracı ya da taksi haricinde havalimanına gelmek isteyen yolcular için toplu ulaşım imkanları mevcut. Bu kapsamda İETT 'nin H1, H2, H3, H4 numaralı otobüsleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri A Ş'nin Havaist otobüsleri ile yapılıyor. Ayrıca İstanbul Seyahat, 15 Nisan'dan itibaren havalimanı ile Çorlu ve Tekirdağ arasında şehirlerarası sefer düzenlemeye başladı.İETT'nin H-1 Mahmutbey Metro , H-2 Mecidiyeköy, H3 Halkalı ve H-4 Atatürk Havalimanı 'ndan kalkan otobüslerinde yolcular çift biletle seyahat edebiliyor.Bagajlı yolcuların havalimanına kolay ulaşımlarını sağlamak için başlatılan Havaist seferleri ise 19 ayrı merkez ve 51 ara duraktan 150 lüks otobüs ile yapıyor. Haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren otobüslerde ödemeler sadece 'İstanbulkart' ve kredi kartı ile yapılabiliyor.Yolculardan gelen geri bildirimler doğrultusunda daha önce açıklanan hatlar ve güzergahlarında geçen hafta başı değişiklikler yapıldı. Yolculardan en az 15 dakika önce duraklarda olmaları tavsiye ediliyor.

İstanbul Havalimanı'nda siyah "E", mavi "D" ve turuncu "C" olmak üzere 3 farklı segmentte taksiler faaliyet gösteriyor. Yolcular, iç ve dış hat yolcu gelişi kısımlarında ayrı olarak planlanmış ana durakların yanı sıra gidiş katı ile diğer geliş katında konuşlanmış araçlardan da faydalanabiliyor. İstanbul'un 39 ilçesinden ulaşımın esas alındığı tarifeye göre en düşük ücret 52 TL ile Arnavutköy'den, en yüksek ücret ise 272 TL ile Şile'den gerçekleşiyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın açıkladığı havalimanı taksi ücretleri şöyle:Arnavutköy 52 TL, Avcılar 130 TL, Bağcılar 98 TL, Bahçelievler 135 TL, Bakırköy 147 TL, Başakşehir 110 TL, Bayrampaşa 117 TL, Beşiktaş 145 TL, Beylikdüzü 154,00 TL, Beyoğlu 145 TL, Büyükçekmece 157 TL, Çatalca 115 TL, Esenler 97 TL, Esenyurt 155 TL, Eyüp 60 TL, Fatih 127 TL, Gaziosmanpaşa 120 TL, Güngören 130 TL, Kağıthane 92 TL, Küçükçekmece 137 TL, Sarıyer 112 TL, Silivri 227 TL, Sultangazi 97 TL, Şişli 147 TL, Zeytinburnu 130 TL.Ataşehir 150 TL, Beykoz 138 TL, Çekmeköy 188 TL, Kadıköy 168 TL, Kartal 252 TL, Maltepe 217 TL, Pendik 247 TL, Sancaktepe 195 TL, Sultanbeyli 195 TL, Şile 272 TL, Tuzla 225 TL, Ümraniye 145 TL, Üsküdar 160 TL. (+Köprü ve otoban)İST6 ALİBEYKÖY CEP OTOGARI-İSTANBUL HAVALİMANI: 31 km., 45 dakika, 16 TLİST11 ARNAVUTKÖY-HAVALİMANI: 20 km., 35 dakika, 12 TLİST17 AVCILAR-HALKALI-HAVALİMANI: 40 km., 100 dakika, 16 TL.İST15 BAHÇEŞEHİR-HAVALİMANI: 42 km., 100 dakika, 16 TLİST4 BAKIRKÖY İDO-HAVALİMANI: 44 km., 80 dakika, 18 TLİST14 BAŞAKŞEHİR-HAVALİMANI: 27 km., 40 dakika, 14 TL.İST5 BEŞİKTAŞ-HAVALİMANI: 43 km., 90 dakika, 18 TL.İST3 ESENLER OTOGAR-HAVALİMANI: 39 km., 75 dakika, 16 TL.İST7 KADIKÖY-HAVALİMANI: 64 km., 110 dakika, 25 TL.İST12 KEMERBURGAZ-HAVALİMANI: 21 kilometre, 30 dakika, 12 TLİST16 MAHMUTBEY METRO-HAVALİMANI: 36 km., 75 dakika, 15 TLİST18 MECİDİYEKÖY-HAVALİMANI: 37 km., 60 dakika, 16 TL.İST8 PENDİK-HAVALİMANI: 97 km., 100 dakika, 30 TLİST10 SANCAKTEPETEPEÜSTÜ-HAVALİMANI: 64 km., 120 dakika, 25 TL.İST13 SARIYER-HACIOSMAN HATTI : 40 km., 75 dakika, 16TLİST1S SULTANAHMET-EMİNÖNÜ: 52 km., 100 dakika, 18 TLİST19 TAKSİM- HAVALİMANI: 40 km., 80 dakika, 18 TLİST2 TÜYAP-HAVALİMANI: 58 km., 100 dakika, 21 TLİST1Y YENİKAPI-HAVALİMANI: 48 km., 110 dakika, 18 TL