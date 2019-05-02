AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, A Haber canlı yayınında açıklama yaptı.

Recep Özel'in açıklamaları şöyle:

ENGİN ALTAY'IN TEHDİT DOLU SÖZLERİ

CHP'nin tarihine uygun bir açıklama yapmıştır. Aynen ona uygun bir açıklama yapmıştır. Partileri kapatmışlar. Bizim tarihimiz AK Parti'nin tarihi ve siyasi anlayışı Cumhuriyetin kuruluşundan Osmanlı'dan gelen anlayış hep adaleti inşaa etmeye çalışmış. Yargıyı prangalardan kurtarmıştır. Mağdur biziz. Bütün bu seçim yolsuzluklarıyla muhatap olan biziz. Bizim bir yargı mensubunu tehdit ettiğimiz baki mi?

"BURADAN SUÇ DUYURUSUNA BULUNUYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanımız kararı etkilememek içi yorumdan bile kaçınıyor. Yaklaşımı hep kanununa sonuna kadar saygılıyız diyor. Şimdi burada Engin Altay'ın açıklaması açıkça yargıyı tehdit etmek olmuyor mu? Suç teşkil etmiyor mu? Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Bu açıklamalar karşısında soruşturma açıp yargının cevabın vermesi gerekir.

"SEÇİMİN YENİLENMESİ TÜRKİYE AÇISINDAN KAÇINILMAZ OLMUŞTUR"

İstanbul'da 39 tane ilçe var. Genellikle hepsine mazeret duydurarak YSK'yı kandırmaya çalışacak şekilde hareket ettiklerine şahit olduk. Belgelerle bunları sununma imkanımız olacak. İlçe seçim kurulundan bir tanesi diyor ki özel bankalardan görevlendirme yaptım ama bunlar kaymakamlıklardan gelen listelerde bulunuyor diyor. Baktık bu tamamen yanlış. Bir takım listelerden bu isimleri bulup görev vermişler ve çamura yatıp bir dünya mazeret. Hiçbir tanesi kaymakamlıktan gelen listeleri göndermediler. Her bir sandıkta sandık kurulu başkanı sandığın patronu. Sandık kurulu başkanı işi doğru yapacak ki işleyiş doğru olsun. Sandık kurullarının oluşumu yanlış başlamış. Ortada şaibe kokan, yolsuzluk kokan bir seçimi yaşamış bulunduk. Seçimin yenilenmesi Türkiye açısından kaçınılmaz olmuştur. Bütün işlemleri yapacağız, sonuna kadar bu süreci götüreceğiz.

"HUKUKİ SÜREÇ İÇERİSİNDE BUNU YAPACAĞIZ"

Ne tür haksızlıklara uğradığımız ortada. Yargının bu ülkede herkesin sığındığı bir liman olmasını istiyorduk. Süreç bittikten sonra bu süreci bize yaşatanlar hakkında yasal çalışmalar ve hukuki mücadele yapacağız. Şuan d seçim biteli kaç gün oldu? Bu süreci bu hale getirenlerden hesap sormayalım mı? Hukuki süreç içerisinde bunu yapacağız.