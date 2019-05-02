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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 16:57

Paraguay'ın Büyükelçiliği açıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni ile Paraguay'ın Büyükelçiliğinin açılışını yaptı. Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte ve Karayipler açılımını ortaklık politikasına dönüştürmek için gerekli adımları birlikte atacağız" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni ile Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, büyükelçiliğin açılışında Türkiye ve Paraguay ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni'nin büyükelçiliğin açılması konusunda eylül ayında söz verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, mevkidaşına bu sözünü tuttuğu için teşekkürlerini iletti.

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