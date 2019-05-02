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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 22:52

'da operasyonu

İskenderun ilçesinde üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Hatay'da DEAŞ operasyonu

'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan li şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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