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  • 02.05.2019 12:00
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 12:14

'da denizde li ölüm oyunu

’da iki gencin ölüm oyunu kameralara yansıdı. Konyaaltı sahilinde elleri ve ayaklarına arkadaşı tarafından plastik takılan genç, kayalıklardan atlayıp kıyıya kadar yüzdü.

Akıllara durgunluk veren olan 'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yaşandı. Varyantın alt bölümünde kıyıya 15 metre uzaklıktaki kayaların üzerinde duran iki gençten biri diğerine taktı. Önce eline ters kelepçe, ardından da ayağına kelepçe takılan genç, yaklaşık 2 metre yüksekten denize atladı.

Bir inatlaşma ya da şaka olduğu tahmin edilen olayda denize atlayan ancak ne ellerini ne de ayaklarını kullanamayan genç, adeta çırpına çırpına kıyıya kadar yüzmeye çalıştı.

Bu anlarda ise arkadaşı denizde kendisine refakat etti. Kıyıya ulaşan genç, yine arkadaşı tarafından kumun üzerine çekildi ve eli ile ayağındaki kelepçe bıçakla kesilerek çıkartıldı. İki arkadaş hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam ederken, yaşananları vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

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