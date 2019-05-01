Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.05.2019 08:52
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 08:52

Son dakika: 'da operasyonu

'da ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla İsveç'te terör örgütü adına faaliyetler yürüttüğü belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

PKK adına çalışıyordu! İstanbul'da yakalandı...
İsveç'te / terör örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği kaydedilen 'nun 'da olduğu bilgisi üzerine İstanbul Bölge Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma yürüttü. Kartal'da bir adrese düzenlenen operasyonda Azizoğlu yakalanarak gözaltına alındı. 'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki sorgulaması tamamlanan Mehmet Halit Azizoğlu sevkedildiği adliyede tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İstanbul'da PKK operasyonu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri