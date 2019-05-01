1 Mayıs'ta füniküler çalışıyor mu? 1 Mayıs Çarşamba metro açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güvenlik önlemleri kapsamında alınan tedbirlerde metro ve füniküler hattına da düzenlemeler yapıldı. Peki 1 Mayıs'ta füniküler çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta füniküler açık mı? 1 Mayıs Çarşamba günü metro açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

1 MAYIS'TA FÜNİKÜLER VE METRO ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valiliği'nin aldığı tedbirler kapsamında İstanbul'un bazı noktalarında metro istasyonları kapatıldı. Metrolar, kapalı istasyonlardan transit geçiş yapacak. Öte yandan füniküler hattına da düzenleme yapıldı.

Buna göre, Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Füniküler Hattı-Karaköy-Tünel Füniküler Hattı yolu trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; ilimizde düzenlenecek etkinliklerin bayram sevinç ve coşkusuyla gerçekleştirilmesini diliyoruz.

İlimizde 1 Mayıs'ın İşçi ve Emekçilerimizle huzur ve barış içerisinde kutlanmasını sağlamak amacıyla 30 Nisan 2019 - 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" açık hava toplantısı Düzenleme Komitesi organizasyonunda Bakırköy İlçemizdeki Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirilecektir.

İlimizdeki etkinlikler nedeniyle 01 Mayıs 2019 Çarşamba günü Saat 06.00'dan etkinlik sona erinceye kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir."

BAKIRKÖY BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

* İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

* Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

* İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

* Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar

* D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası

* Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

* Yüce Tarla Caddesi

* İstanbul Caddesi

* Rauf Orbay Caddesi

BEYOĞLU-BEŞİKTAŞ-ŞİŞLİ BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

* Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı

* Beyoğlu-Mete Caddesi

* Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi

* Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi

* Şişli-Halaskargazi Caddesi

* Şişli-Cumhuriyet Caddesi

* Şişli -Ortaklar Caddesi

* Şişli- Aytekin Kotil Caddesi

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

* Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecektir

* Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecektir

* Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine yönlendirilecektir.

* Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecektir.

* Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanacak (Firuzağa Meydan) Akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine yönlendirilecek.

* Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-İ Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek.

* Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecektir.

* Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesine yönlendirilmeyecektir.

* Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek. Yedi Kuyular istikametine yönlendirilemeyecektir.

* Beytaman ışıklardan kapama yapılacak ve Şişli istikametine yönlendirilmeyecektir.

* Aytekin Kotil Caddesinde kapama yapılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilmeyip Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecektir.

* Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecektir.

* Riz Cartron Otel Önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecektir.

Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy İlçelerimiz başta olmak üzere ilimiz genelinde Saat 06.00'dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacaktır.

Ayrıca; Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Finüküler Hattı-Karaköy-Tünel Finüküler Hattı yolu trafiğe kapatılacaktır.

Deniz ulaşımı ve havadan alınacak tedbirlerle vatandaşlarımızın güvenliği sağlanacaktır.

İlimizdeki bütün hastanelerimizin Acil Servislerinde gerekli tedbirler alınmıştır.