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  • Son Güncelleme: 01.05.2019 07:22

Başkanı Şentop'tan mesajı

Başkanı , 'daki darbe girişimine ilişkin, "Askeri darbelerden çok çekmiş ’da bu hastalıklı yöntemin hortlatıldığını Venezuela’da yaşananlar vesilesiyle bir kez daha görüyoruz." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'tan Venezuela mesajı

Başkanı , Twitter'dan 'daki darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Şentop, "Batılı olmayan ülkeleri ve siyasetlerini tanzim etmek için iç çatışmalara ve askeri darbelere başvurmak, soğuk savaş boyunca kullanılan hastalıklı bir yöntemdi. Bu yöntemin yeniden hortladığını, bu yolla sonuç alınmaya çalışıldığını esefle görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Askeri darbelerden çok çekmiş Güney Amerika'da bu hastalıklı yöntemin hortlatıldığını Venezuela'da yaşananlar vesilesiyle bir kez daha görüyoruz. Temennimiz, sorunun demokrasi esas alınarak çözülmesi, bölgenin ve Venezuela halkının bir an evvel refaha ve huzura kavuşmasıdır."

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