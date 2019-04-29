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  • Son Güncelleme: 29.04.2019 16:52

Terör sicili kabarık Cebbar Leygara, belediye şirketine müdür oldu

'li , terör suçundan birçok kez gözaltına alınan HDP’nin eski İl Eşbaşkanı Cebbar Leygara’yı A.Ş’ ye genel müdür olarak atadı.

HDP il başkanı belediye şirketine müdür oldu

31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan 'li , HDP'nin eski İl Eşbaşkanı Cebbar Leygara'yı A.Ş' ye Genel Müdür olarak atadı.

Leygara, Türk tarafından taşeron işçi alımı, araç kiralama, belediyeye ait cafe çay bahçelerinin işletilmesi, çeşitli kalemlerde alımların yapıldığı ve 2 bine yakın personelin çalıştığı belediyenin şirketi Mardin Kent A.Ş'de genel müdür olarak görevlendirildi.

TERÖR SUÇUNDAN BİRÇOK KEZ GÖZALTINA ALINDI
Hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle birçok kez gözaltına alınıp tutuklanan Leygara hakkında en son Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla dava açılan davada tutuklanmış daha sonra tahliye edilmişti.

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