Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nın hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve belediyede yaptığı işçi kıyımları ile dikkat çeken CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un skandalları sürüyor. Seçim öncesinde hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağına söz veren CHP'li Başkan Uygur, CHP'lilere bile baskı uyguluyor. Esnaf Fahri Ekici'ye aday belirleme sürecinde başka bir CHP'li adayı desteklediği için baskı uygulayan Uygur, Ekici'nin işlettiği Torbalı Belediyesi'ne ait Muzaffer Kebapçıgil Koruluğu'nda bulunan oyun parkını yıktırdı.



30 YILLIK CHP'LİYİM

Ekici, "30 yıllık CHP'liyim. Aday adaylığı sürecinde CHP'den Torbalı Belediye Başkan aday adayı Övünç Demir'i destekledim. Başkan Uygur'un bunu kine dönüştürdü. Makam arabasıyla gelip, çalışanlara 'Fahri orada mı? Bir haftaya kadar burayı boşaltsın' demiş. Sözleşmem yoktu ama belediyeye işgaliye ödüyordum. Bunun üzerine yeri boşalttım. AK Partili Adnan Yaşar Görmez 5 yıl boyunca bir şey yapmadı. CHP'li bir başkanın bunu yapması çok üzücü" dedi.