Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin mesaj yayınladı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, #KutülAmare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz.'' ifadelerini kullandı.