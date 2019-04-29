Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski orgeneral Akın Öztürk'ün damadı olan Karakuş, yargılandığı Akıncı Üssü darbe davasında aleyhindeki birçok beyana karşın iddiaların asılsız olduğunu, isminin medyada yer alması nedeniyle hedef gösterildiğini öne sürdü.

Adli Tıp Kurumunca "montaj olmadığı" ve "manipülasyona uğramadığı" tespit edilen fotoğrafları, görüntüleri ve telsiz konuşmalarını dahi reddeden FETÖ'cü askerler, savunmalarında örgütsel tavır içinde darbeden haberdar olmadıklarını ve haklarındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü.

TELSİZ KONUŞMALARININ DETAYLARI

Eski 141. Filo Komutanı FETÖ'cü yarbay Hakan Karakuş'un başkanlığındaki toplantıda, son hazırlıklar gözden geçirildi ve görev dağılımı yapıldı.



Uçak pilotlarına bombalanacak noktalar hakkında bilgi verildi. Toplantıda söz alan eski yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, pilotlara, "Bizim isim listemiz var. Hepsi ellerinde, hepimiz bu listedeyiz. Bazı generallerden alınmaya başlandı. Sonra tek tek bize gelecek. Bu işi bugün yapmamız gerekiyor. Onlardan önce davranmamız gerekiyor." diyerek darbe yapacaklarını açık bir şekilde söyledi.

Darbeci kurmay yarbay Hakan Karakuş'un emriyle saldırıyı gerçekleştiren Macit'in bu ihaneti, darbecilerin son bombalı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

"ELLERİNİZE SAĞLIK" SÖZÜ TELSİZ KAYITLARINDA

Macit ile Akıncı Üssü kontrol kulesinden bombalama talimatını veren Karakuş'un ihaneti, telsiz görüşmelerine şöyle yansıdı:

Macit: İstenen vuruş noktalarını tekrar eder misiniz?

Karakuş: Yol kavşağı, cami önü.

Macit: Bana verilen koordinatta mutabık mıyız?

Karakuş: Mutabık.

Macit: Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim.

Karakuş: Mutabık, üç tane.

Macit: Üç tane alındı.

Macit: Filo, Aslan-6, yol kavşağı ve camii önü tamamlandı, koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı?

Karakuş: Bir şey yoksa atmayın.

Macit: Koordinata atmıyorum mutabık mıyız?

Karakuş: Mutabık.

Macit: Söylenen iki hedef başarıyla vuruldu.

Karakuş: Anlaşıldı, ellerinize sağlık.