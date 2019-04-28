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  • 28.04.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 17:14

'' kanalının sahibi ve Erdi Kızgır kardeşlere 10 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medyadaki '' kanalının sahibi ve Erdi Kızgır kardeşlerin ' veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme' suçundan onar yıla kadar hapsi istendi.

Fenomen kardeşlere büyük şok! 10 yıla kadar...

Sosyal medyadaki "" adlı kanalın sahipleri ve Erdi Kızgır hakkında, " veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şube Müdürlüğü ekiplerince, yüz binlerce abonesi bulunan "Deep Turkish Web" kanalının sahipleri Emre ve Erdi Kızgır'ın uyuşturucu kullanımını özendirici videolar yayınladıklarının tespit edildiği aktarıldı.

Videolara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, iki şüphelinin oynadığı "Yılan Serdar ve Müptezel Samet" adlı videoda, Serdar adlı kişinin elindeki bir poşetle Samet adlı kişinin evine gittiği, aralarındaki konuşmadan, bu poşette bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Videoda Samet'i canlandıran Erdi Kızgır'ın bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmış biri gibi davrandığı ve bir takım halüsinasyonlar gördüğü kaydedildi.

İddianamede, bahsi geçen videoların herhangi bir kullanıcı tarafından izlenmese dahi suç unsuru oluşturduğu, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bilgisine yer verildi.

Her iki şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, başsavcılık tarafından onaylanarak, gönderildiği İstanbul 21. tarafından da kabul edildi.

Şüpheliler 4 Temmuz 2019'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Emre ve Erdi Kızgır kardeşler, sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanımına teşvik ettikleri gerekçesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 26 ilde yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda 13 Aralık 2018'de gözaltına alınmış, soruşturma savcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İki kardeş, nöbetçi hakimlikteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

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