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  • Son Güncelleme: 27.04.2019 18:06

açıkladı: Başkan Erdoğan teke tek görüşecek

Sözcüsü , AK Parti'nin Kızılcahamam kampında açıklama yaptı. Çelik, " Lideri 'na saldırı girişiminde bulunan kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi. Demokratik siyasette şiddete yer yok. Her türlü şiddet eylemini kınadığımızı söyledik. Bununla çelişen konular varsa kuşkusuz bu AK Parti'nin görüşünün dışındadır." dedi.

Sözcüsü 'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanımız tüm belediye başkanlarımızla tek tek görüşecek.

İl ve ilçe belediyelerinden gelen belediye başkanlarımız seçim sürecine ilişkin bölgelerindeki gelişmeleri aktaracak.

Yoğun bir katılım ile gerçekleşiyor, inşallah bu kampı verimli bir şekilde tamamlayacağız.

'daki olaylar sonrası Müslümanlara baskı yapıldığını görüyoruz.

SİYASETTE ŞİDDETE YER YOK
Lideri 'na saldırı girişiminde bulunan kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi. Demokratik siyasette şiddete yer yok. Her türlü şiddet eylemini kınadığımızı söyledik. Bununla çelişen konular varsa kuşkusuz bu AK Parti'nin görüşünün dışındadır.

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