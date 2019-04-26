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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 21:09

Eylem hazırlığındaki ’lı terörist yakalandı

'da, terör örgütü 'a yönelik operasyonda yakalanan uyruklu Abdülkerim H. (26) tutuklandı.

O etkinliği kana bulayacaktı! Yakalandı

'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri tarafından eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'de gerçekleştirilen etkinlikleri için eylem hazırlığındayken Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi uyruklu Abdülkerim H., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi..

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