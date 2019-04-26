Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri tarafından eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale'de gerçekleştirilen Anzak Günü etkinlikleri için eylem hazırlığındayken Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi Suriye uyruklu Abdülkerim H., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi..
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