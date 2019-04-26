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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 15:18

Dışişleri'nden haberlerine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'ın 'na ilişkin ile Sudan arasındaki anlaşmanın iptal edilebileceği yönünde basında yer alan haberlerin gerçekle ilgisi olmadığını söyledi.

Dışişleri'nden Sevakin Adası haberlerine yalanlama

Sözcü Aksoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının () buradaki Osmanlı döneminden kalma eserleri restore ettiğini belirterek, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Bazı basın yayın organlarında, ile arasında 'na ilişkin anlaşmanın iptal edilebileceği iddiaları yer almıştı.

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