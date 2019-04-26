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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 22:52

’nın İznik ilçesinde 600 yıllık tarihi ’nde kaçak kazı yaptı

’nın İznik ilçesinde bu kez 600 yıllık tarihi ’nde kaçak kazı yaptı. Polis, beton zemini kırarak bir metre derinliğinde çukur kazıp kaçan definecilerin peşine düştü.

Akıllara durgunluk veren olay, saat 19.00 sıralarında İznik ilçesi Şehir Mezarlığı bölgesinde bulunan tarihi 'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, türbede kaçak kazı yapan kişi ya da kişiler beton zemini kırarak bir metre derinliğinde çukur kazdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve müze görevlileri sevk edildi. Ekipler olay yerinde delil ararken, Müze Müdürlüğünden gelen sanat tarihçisi ve arkeologdan oluşan bir ekip de kazı bölgesinde inceleme yaptı. Polis, kaçak kazı yapan in peşine düştü.

Olayla ilgili inleme sürüyor.

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