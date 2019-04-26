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  • Son Güncelleme: 27.04.2019 04:07

Başkan Erdoğan imzaladı! 5 üniversiteye yeni rektör

Başkan 'ın, 5  üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar, 'de yayımlandı.

Başkan imzaladı! 5 üniversiteye yeni rektör

Buna göre, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Rektörlüğüne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat atandı.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamile Akgül'ün, Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Aşkar'ın ve Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek'in ataması gerçekleştirildi.

TİCARET BAKANLIĞI ATAMALARI
Ticaret Bakanlığı'ndaki atamalara ilişkin kararlar, 'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğüne Yahya Baba getirildi.

Ticaret Başmüfettişliklerine Emrah Uzun, Memiş, Halil , Ahmet Alkan, Sinan Dağlı, Ayhan Öztürk, Oğuzhan Şatıroğlu, Oğuzhan Ağıralioğlu ve Mahmut Eren Ünal atandı.

Ticaret Müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İsmail Üsten, Şahin Karataş, Sevinç Gökhan Koşar, Yusuf Koçak, Abdurrahman Özcan, Esen Özden, Ferdi Sepetci, İlyas Balcı, Emir Mete Bayramoğlu, , Ömer Ergin ve Engin Karip getirildi.

HASAN MANDAL VE FAHRİ KASIRGA, YÖK ÜYESİ OLDU
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince üyeliklerine Prof. Dr. ve seçildi.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 7'nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı atandı.

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