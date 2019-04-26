Başkan Erdoğan imzaladı! 5 üniversiteye yeni rektör

Buna göre, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat atandı.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamile Akgül'ün, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Aşkar'ın ve Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek'in ataması gerçekleştirildi.

TİCARET BAKANLIĞI ATAMALARI

Ticaret Bakanlığı'ndaki atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğüne Yahya Baba getirildi.

Ticaret Başmüfettişliklerine Emrah Uzun, Mehmet Akif Memiş, Halil İbrahim Polat, Ahmet Alkan, Sinan Dağlı, Ayhan Öztürk, Oğuzhan Şatıroğlu, Oğuzhan Ağıralioğlu ve Mahmut Eren Ünal atandı.

Ticaret Müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İsmail Üsten, Şahin Karataş, Sevinç Gökhan Koşar, Yusuf Koçak, Abdurrahman Özcan, Esen Özden, Ferdi Sepetci, İlyas Balcı, Emir Mete Bayramoğlu, Ali Yılmaz, Ömer Ergin ve Engin Karip getirildi.

HASAN MANDAL VE FAHRİ KASIRGA, YÖK ÜYESİ OLDU

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga seçildi.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 7'nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı atandı.