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  • Son Güncelleme: 27.04.2019 04:17

Ticaret Bakanlığı'ndaki atamalara ilişkin kararlar 'de

Ticaret Bakanlığı'ndaki atamalara ilişkin kararlar, 'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Başkan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığında getirildi.

Ticaret Başmüfettişliklerine Emrah Uzun, Memiş, Halil , Ahmet Alkan, Sinan Dağlı, Ayhan Öztürk, Oğuzhan Şatıroğlu, Oğuzhan Ağıralioğlu ve Mahmut Eren Ünal atandı.

Ticaret Müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İsmail Üsten, Şahin Karataş, Sevinç Gökhan Koşar, Yusuf Koçak, Abdurrahman Özcan, Esen Özden, Ferdi Sepetci, İlyas Balcı, Emir Mete Bayramoğlu, , Ömer Ergin ve Engin Karip getirildi.

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