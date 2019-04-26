Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 79.0 km olarak açıklandı.
ÖĞLEN SAATLERİNDE BİR DEPREM DAHA OLMUŞTU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da, Marmaris'e 183 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedilmişti.
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