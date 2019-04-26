Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.04.2019 01:05
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 01:12

'de korkutan deprem! ...

'nin son dakika açıklamasına göre 'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de korkutan deprem!

'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'de 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 79.0 km olarak açıklandı.

ÖĞLEN SAATLERİNDE BİR DEPREM DAHA OLMUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da, Marmaris'e 183 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAkdeniz'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri