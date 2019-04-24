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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 22:23

'da kamyon kasasında 10 gün... 100 düzensiz yakalandı

'da kamyon kasasında 100 düzensiz yakalandı. uyruklu , yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gündür kamyon kasasında yollarda olduklarını, kendilerini 'a götürmeleri karşılığında kişi başına 400 liraya anlaştıklarını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, -Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında Cimşit S'nin kullandığı 65 AAH 568 plakalı kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasında 92'si , 8'i uyruklu 100 düzensiz yakalandı.

Yasa dışı yollarla 'dan yurda girerek 'a gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin, kaçak geçişini organize ettikleri iddiasıyla kaçmaya çalışan kamyon sürücüsü ile araçtaki Nezir K, Ferman G. ile Taner B. gözaltına alındı.

AYNI SUÇTAN TEKRAR YAKALANDILAR
Zanlılardan Ferman G, Taner B. ve Cimşit S'nin daha önce aynı suçtan yakalandıkları, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları, Nezir K'nin ise bu suçtan arandığı tespit edildi. Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Afganistan uyruklu , AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gündür kamyon kasasında yollarda olduklarını, kendilerini İstanbul'a götürmeleri karşılığında kişi başına 400 liraya anlaştıklarını söyledi.

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