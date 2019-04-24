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  • 25.04.2019 07:23
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 07:23

e-Devlet'ten 31 yeni hizmet

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kamuda yaşanan bürokrasi trafiğinin azaltılması için hizmetlerde istenen belgeleri azaltarak, dijital ortamda e*Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağladı.

e-Devlet'ten 31 yeni hizmet

Bakanlık birimleri ile bağlı kuruluşların çalışmaları, Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Süreçlerin Sadeleştirilmesi (HİSS) kapsamına alınarak, hazırlanan yazılıma dâhil edildi. Söz konusu çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan Hizmet Envanter Yönetim Sistemi (HEYS) ile birleştirildi ve 593 işlem bu sisteme aktarıldı. Sadeleştirme kapsamında 232 belgenin istenilmesinden vazgeçildi.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi ve TÜRKSAT tarafından yürütülen e-Devlet entegrasyon sürecinde de yeni adımlar atılacak. Bakanlığın 593 hizmetinden bugüne kadar 115'i e devlete entegre oldu, 31 yeni hizmetin de dâhil olması planlanıyor. Bu kapsamda Çevre Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı uygulamaların yıl içerisinde dijitalleşmesi öngörülüyor.

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