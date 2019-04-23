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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 09:57

İstanbul itirazlarını görüşmeye devam edecek! İstanbul itirazlarında son durum ne?

'nin İstanbul seçimleri için yaptığı olağanüstü itirazı dün görüşmeye başladı. İlk gün yapılan görüşmeler 5,5 saat sürdü. Bugün de tarafından itirazların görüşülmeye devam edeceği öğrenilirken, olumlu ya da olumsuz bir kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.

YSK İstanbul itirazlarını görüşmeye devam edecek

'nın dün saat 14.00'te başlayan toplantısında, ve MHP'nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz ele alındı.

SAATLER SÜREN SUNUM
AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'in, YSK üyelerine partisinin iddialarıyla ilgili 2,5 saatlik bir sunum yaptığı toplantıda, CHP ve HDP temsilcilerinin de görüşlerini dile getirdiği öğrenildi.

Kurul, itirazları görüşmeye bugün saat 11.00'de devam edecek.

İTİRAZLAR
AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ama bu itirazın içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK da bunu kabul etmişti.

MHP'NİN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZI
AK Partinin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ya başvurmuştu.

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