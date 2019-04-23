Van Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması'nın deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik kapsamlı çalışma başlattı.
Son dakika: Van'da PKK operasyonu: 14 gözaltı
Van'da, terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması'nda faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyonda, 1'i kırsal bölgeden geldiği tespit edilen 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
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