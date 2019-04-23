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  • 23.04.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 13:15

Son dakika: 'da operasyonu: 14 gözaltı

'da, terör örgütü /'nın 'gençlik yapılanması'nda faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyonda, 1'i kırsal bölgeden geldiği tespit edilen 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması'nın deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik kapsamlı çalışma başlattı.

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