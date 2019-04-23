Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması geldi.

S-400 ile ilgili ara formülün gündeme gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Alacağımız sistem NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek." dedi.

ABD'nin İran ambargosunda muafiyeti sonlandırmasıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Yanlış bir karar, uygulanması zor bir karar." diye konuştu.