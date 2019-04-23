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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 19:52

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'ler sistemlerini düşman olarak görmeyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " ile ilgili ara formül gündeme gelmedi. Alacağımız sistem sistemlerini düşman olarak görmeyecek." dedi.

S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklaması geldi.

S-400 ile ilgili ara formülün gündeme gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Alacağımız sistem NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek." dedi.

ABD'nin ambargosunda muafiyeti sonlandırmasıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Yanlış bir karar, uygulanması zor bir karar." diye konuştu.

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