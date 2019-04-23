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  • 23.04.2019 12:55
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 13:10

İstanbul 'deki feci nın görüntüleri ortaya çıktı!

D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik sının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

nın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde hasarlı aracın arkasında bekleyen iki kadın görülüyor. Bir süre sonra arkadan gelen bir araç önce kadınlara sonra araca çarpıyor. Sürücü hemen aracından inerek kadınlara yardım etmeye çalışıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Armağan Eryılmaz'ı gözaltına alarak polis merkezine götürürken, ağır yaralanan ve durumlarının ciddi olduğu öğrenilen Sultan Özdemir ve Fatma Zehra Kılıç ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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