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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 18:16

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin kararına tepki!

Son dakika... , "ABD'nin 'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek." dedi.

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki!

, ABD'nin 'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesine tepki gösterdi.

Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir mesaj yayınlayan Çavuşoğlu, "ABD'nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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